天童市で22日、乗用車と原付バイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が意識不明の重体となっています。22日午後10時すぎ、天童市久野本1丁目の十字路交差点で乗用車と原付バイクが衝突する事故がありました。この事故で原付バイクを運転していた男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。現場は天童市立第四中学校の近くで警察が事故の原因を調べています。