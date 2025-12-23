2026年の日本経済は昨年の低い経済成長基調を引き継ぐほか、最大の貿易・投資国の中国との関係悪化が影響する。日銀の政策金利引き上げにもかかわらず円安・物価高が継続する見通しで、厳しい年となるのは必至だ。25年7〜9月期の実質GDP（国内総生産）は6四半期ぶりにマイナス成長となった。トランプ米政権の高関税措置が日本経済のけん引車である自動車の輸出を直撃したことが主因。26年も輸出の低迷は続き、企業収益が減退する懸