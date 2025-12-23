2025年9月2日よりモバイルバッテリーのリコールを実施している小米技術（シャオミ）日本。特定の使用状況でバッテリーが過熱し、火災の危険があるためです。安全のため、対象製品を持っている人は直ちに使用を中止し、回収・返金の手続きを行うことが推奨されます。【画像】10秒で分かるリコールまとめ対象製品の特定方法と詳細リコール対象は「Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh（Integrated Cable）」で、型番は「PB2030MI」です。