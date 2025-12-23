スローライフ×親しみやすいトラック型軽コンセプトの提案軽トラックといえば、現在では一般ユーザーからも趣味の道具として人気を博していますが、2009年当時はまだ農業や配送業などでの使用が主流でした。そんな時期にダイハツが先駆けて提案したコンセプトカーが、第41回東京モーターショー2009で初お披露目された「basket（バスケット）」です。このコンセプトカーは「オープン4シーターと広々デッキで、家庭菜園等の