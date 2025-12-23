サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、きのう（22日）、DFの柳育崇選手が、J3の栃木SCへ移籍することを発表しました。 柳選手は千葉県出身の31歳で、アルビレックス新潟や栃木SCでプレーした後、2022年シーズンからファジアーノ岡山に加入。DFとして活躍し、キャプテンとしてチームをJ1へと導きました。 J1初挑戦となった今季は副キャプテンを務めましたが、出場は４試合のみ。来季でのさらなる