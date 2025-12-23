北海道・釧路警察署は2025年12月22日、傷害の疑いで釧路市に住む自称・削蹄士の男（50）を現行犯逮捕しました。男は22日午後8時10分ごろ、釧路市大楽毛3丁目の自宅で釧路市に住む女性（51）に対し、手拳で顔面を殴打する暴行を加え、けがさせた疑いがもたれています。被害関係者から「酒に酔って暴れている」と通報がありました。警察によりますと、男と女性は姉弟で、姉が何らかの理由で弟の家を訪ねていて、男が暴れたということ