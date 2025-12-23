歌舞伎俳優の8代目市川染五郎（20）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【動画】20歳・市川染五郎の素顔…『情熱大陸』予告編祖父は2代目松本白鸚、父は10代目松本幸四郎という染五郎が、5回目の出演にして初めて1人で登場。7歳で初めて出演した時は黒柳徹子に飴をおねだりしたり、12歳で出演した時は親子3代で襲名した時だったが、そんな過去の貴重映像も公開する。現在20歳となり