【ニューヨーク＝木瀬武】２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比２２７・７９ドル高の４万８３６２・６８ドルだった。値上がりは３営業日連続。ベネズエラ情勢の緊迫化で原油先物価格が上昇し、原油高の恩恵を受けるエネルギー関連の銘柄が買われた。ハイテク株の持ち直しも続いている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１２１・２１ポイント高の２万３４２８・８３となり