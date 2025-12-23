海上自衛隊の最新鋭の護衛艦が長崎市で進水し、式典に小泉防衛相らが出席しました。長崎市の造船所で行われた護衛艦の命名・進水式には小泉防衛相や関係者など約200人が出席しました。小泉防衛相:本艦を「よしい」と命名する。岡山県を流れる川の名前から「よしい」と命名された護衛艦は、高いステルス性とコンパクトな船体を特徴とし、機雷戦に対応する機能も備えた最新鋭の「もがみ型」の12番艦にあたります。