フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが元人気スケーターとのショットを公開した。ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ね、２１日まで東京・代々木第一体育館で行われた全日本選手権のフジテレビ系放送番組で解説を務めた荒川さん。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「一緒に競争した人たち」と英語でつづり、茶髪の女性との２ショットをアップした。その正体とは、ソルトレーク