NY株式22日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均48362.68（+227.79+0.47%） S＆P5006878.49（+43.99+0.64%） ナスダック23428.83（+121.21+0.52%） CME日経平均先物50505（大証終比：+85+0.17%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日続伸。本日はＩＴ・ハイテク株を始め、幅広いセクターに買いが広がった。クリスマス週の始まりとなる本日、市場はＩＴ・ハイテク株が持ち直