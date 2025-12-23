米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.503（+0.019） 米10年債4.161（+0.014） 米30年債4.834（+0.010） 期待インフレ率2.226（-0.010） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。特に主要な経済指標の発表もない中、利回りはプラス圏での推移が続いた。ただ、オプション市場では来年にかけて、１０年債利回りが再び４％まで低下することを見込んだ