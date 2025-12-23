『NHK紅白歌合戦』への初出場が決定した5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、冬の遊園地にやってきた！ハイテンションでどんなアトラクションもクリアしちゃう塩粼太智、隣で優しく励ましてくれる曽野舜太、絶叫系も高いところも怖がる吉田仁人、あなたが遊園地でデートしたいメンバーは!? 【TVer】「チューは家で」「人いなかったらチューしたいんだけどさ」M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗