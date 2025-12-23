オードリー春日俊彰がプロデューサーの旅番組「春日ロケーション」の新作 シーズン5の公開が決定！ “春日P”が限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるモノだけを選び抜き、時に大胆に、時にシビアにお金を使う、この番組でしか見られないゆるくて仲良しな“春日旅”。シーズン5はHuluにて2026年1月2日（金）18時から配信スタート。連動し、地上波番組を日本テレビ（関東ローカルほか）にて1月2日（金）