今月14日の大雪の影響で運転を見合わせていたJR釧網線がきょうから全線で運転を再開します。JR北海道によりますと、釧網線の川湯温泉ー網走間は今月14日の大雪で発生した倒木などの影響で、運転を見合わせていましたが、除雪作業や踏切の安全確認が完了し、きょうの始発から運転を再開します。これで、釧網線は全線で運転を再開することになります。午前6時42分・知床斜里発の普通列車は、車両運用の都合で運休となっていま