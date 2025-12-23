本日12月23日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「年末爆笑さんま御殿!! おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」。総勢46名出演の4時間スペシャルをお届け！ 「今年がんばった有名人 パート?」では、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」など“バズる振り付け”で注目の槙田紗子が「さんまさんもかわいくしちゃおうかな」と、「踊る！さんま御殿!!」の振り付けを披露するも、明石家