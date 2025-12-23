2026年1月3日（土）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「完全密着！箱根駅伝 〜204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏〜」の放送が決定！（TVerでライブ配信あり）「第102回箱根駅伝」21チームが繰り広げる往復12時間に渡る激闘に、中継と取材、合計200台以上のカメラが完全密着。優勝、大記録、たすきリレー、給水、仲間との絆…その裏にある数々のドラマ、夢と感謝の継走を2時間の生放送ですべてお届け。注目は、各チームの監