来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年12月22日〜12月28日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では相手を気遣わないといけないです』｜総合運｜★★☆☆☆その日時々で自分の行動が変化するので、色々な人を困らせてしまう可能