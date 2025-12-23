きょうの日中は広い範囲で冬晴れとなり、強い北風はおさまる見通しです。西日本は寒さが和らぎますが、関東から北日本はこの時季らしい寒さが続くでしょう。ただ、夜は近畿や東海などで、雨の降り出す所がありそうです。高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れそうです。日本海側も日差しが届くでしょう。ただ、湿った空気が流れ込んでくるため、夜は近畿や四国を中心に雨雲がかかり始め、夜遅くなると東海や北陸、九州北部でも雨