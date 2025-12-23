2大会前は全国制覇を果たしている名門・青森山田がどん底からはい上がり、再び頂点を目指す戦い。12月28日に開会式・開幕戦を迎える第104回全国高校サッカー選手権。29日の1回戦、フクダ電子アリーナ(千葉会場)で初芝橋本(和歌山県代表)と戦う青森山田を応援したくなる5つのことをご紹介します。1.忘れられない景色「青森に帰ってきたときに見た、誰も出迎えてくれない真っ白な雪景色が忘れられない」前回大会、初の連覇を目指した