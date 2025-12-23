タイとカンボジアの国境地帯で再び激化している軍事衝突をめぐり、ASEAN＝東南アジア諸国連合の臨時の外相会合が開かれ、両国の軍幹部による停戦に向けた協議を24日に開くことで合意しました。ASEANの特別外相会合は、議長国のマレーシアで22日に開かれ、紛争の当事国であるタイとカンボジアの外相も出席しました。タイ外務省によりますと、タイ側は、先に攻撃を仕掛けたカンボジア側からの停戦の提案などを要求。一方、カンボジア