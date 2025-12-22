年齢とともに気になり始める、腰まわりのもたつきや下腹のライン。「食事も気をつけているのに、全然変わらない」と感じている人も多いのではないでしょうか？実はその原因、脂肪だけでなく“体幹がうまく使えていないこと”にある場合も。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】です。腹筋と体幹を同時に刺激し、姿勢を支える筋肉を強化できます。ハンドレッド（１）仰向けに寝て両ひざを立てて両