2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、早稲田大学は50年連続95回目の出場となります。1920年の第1回大会に出場した早稲田大学。第3回大会で初優勝して以来、過去13度もの総合優勝を誇ります。世界を見据えるスーパールーキー 原点は“サッカー”前回大会、5区で“山の名探偵”こと工藤慎作選手が区間2位の力走。往路3位に入ると、復路は総合3位の國學院大學とわずか10秒差の4位。それでも確かな手応えを残