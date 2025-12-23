架空取引で会社からおよそ700万円をだまし取った罪に問われている中古車販売大手・グッドスピードの元課長が、初公判で起訴内容を認めました。グッドスピードの元社員・鈴木佑介被告(40)は2023年11月ごろ、個人で経営する別の会社で仕入れたカーナビを仲介業者を通してグッドスピードに納品したように装い、現金およそ700万円をだまし取った罪に問われています。22日の初公判で、鈴木被告は「間違い