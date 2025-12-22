交際や結婚生活が続く中で、「ありがとう」という言葉が以前ほど出てこなくなることがあります。こうした変化は、相手への気持ちが冷めたというより、関係性の中で生じる心理的な変化が影響している場合も少なくありません。そこで今回は、男性への感謝の言葉が減っていく背景について整理します。男性の行動が“日常”に組み込まれていく関係が安定するほど、男性の気遣いや行動は生活の一部として受け取られやすくなります。最初