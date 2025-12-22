下半身を引き締めたいのに、運動を頑張るほど脚が太く見えてしまう…。そんな経験はありませんか？実はその原因、太ももの前側ばかりを使い、裏側の筋肉がうまく働いていないことにあるかもしれません。年齢とともに筋肉の使い方が偏ると、下半身は“もたつきやすい状態”に。そこで今回は、太もも裏から脚全体のバランスを整えるピラティスの簡単エクササイズ【ハムストリングストレッチ】を紹介します。ハムストリングストレッチ