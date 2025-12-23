今夜19時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」と題し、SUPER EIGHT・横山裕、のん、HANAら総勢46名が出演する豪華4時間スペシャル。吉村府知事も登場し、さんまへの苦情や万博の裏話、元首相への公開謝罪まで飛び出す。【写真】「おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」より場面写真が公開「今年がんばった有名人 パート1」では、CUTIE