女優の今田美桜が所属する芸能事務所「コンテンツ・スリー」が22日、公式インスタグラムを更新。今田のオフショットを公開すると、ファンから絶賛の声が寄せられた。【写真】今田美桜のラスト水着！投稿では、「『キリンビール 晴れ風』新CM『ハレの日、晴れ風。』年始篇に、今田美桜が出演させていただきました。2026年1月1日（木）より放映です」と報告。写真には、前髪を下ろし、ピンクのニットに身を包んだ今田が、穏やか