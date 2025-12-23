草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の最終回が22日に放送され、利人（要潤）の前で静音（国仲涼子）が驚きの行動をとると、ネット上には「まさか」「舐めろってこと？？」「どういう展開?!」などの声が集まった。【写真】運命的な再会に笑顔の鳥飼（草なぎ剛）彩芽（月城かなと）のリークによって関係が表沙汰になってしまった鳥飼