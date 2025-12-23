第７０回有馬記念・Ｇ１は１２月２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。早見和真氏原作の大ヒットドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」で注目を集めた北海道・日高地区出身の馬。昔ながらの伝統ある牧場出身で、有馬記念を制した名馬を５回にわたって取り上げる。第２回は０７年の勝ち馬で蛯名正義騎手（現在は調教師）が騎乗したマツリダゴッホ。雨上がりの中山競馬場。１１万人を超える観衆が見守る中、最も驚いて