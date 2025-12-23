12月30日（火）午後5時30分から4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送される『第67回 輝く！日本レコード大賞』。このたび、「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決まった。新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」、HANA「Blue Jeans」、BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」に決定。