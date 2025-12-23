元人気子役が、３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の東京ドーム公演を訪れた。２２日までにインスタグラムで「フェーズ２最後のツアー東京ドーム、行けて良かったです！！」とつづったのは、子役として人気を集めた女優の小林星蘭（２１）。ミセスは２０日の東京ドーム公演で５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ」を完走。小林は「＃ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ」「＃ＭｒｓＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」とハッシュ