針と糸は銃よりも強し！？友達も恋人もいない、亡き母から継いだ刺繍店もうまくいっていない、人生崖っぷちのお針子バーバラが、得意客の家から戻る途中で麻薬取引の現場に遭遇。商売道具である〈針と糸〉の力で自らの運命を切り開こうとするが……。美しいスイスの田舎町で繰り広げられる、予想外の展開が魅力の「お裁縫クライムサスペンス」。ジョエル・コーエン監督が絶賛した同名短編をもとに、カラフルで可愛い映像とブラ