〈「同年代からは『稼いでるなぁ』と羨ましがられます」“改造アルファード”に乗る22歳のタトゥー男子がトラックドライバーを“天職”と語る驚きの理由〉から続く人手不足が叫ばれる物流の最前線を、自慢の「相棒」と共に駆けるドライバーたち。商売道具のトラックに情熱を積み込んで、彼らは今日も「日常」を届けに出発する！【画像】 人生で乗り物に投じた費用は「億」単位… 自腹で“2500万円”のカスタムを施した愛車のR