ある不動産投資セミナーで講演をした時のこと。会場は不動産投資に興味を持つ個人投資家で満席。インフレの色を鮮明にしつつある日本。自らの資産防衛のために、現金で持つよりも株式、あるいは金、不動産といった実物資産に換価、投資していこうという人たちで会場はいっぱいだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©Faustostock/イメージマート「マンション仲介マーケットはあきらかに変わった