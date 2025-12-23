2025年12月5日、紀伊國屋書店新宿本店にて、松本清張賞の受賞作家である井上先斗さんと住田祐さんによるトークイベントが開催されました。このイベントは、同店で12月1日から開催されている「松本清張賞フェア」を記念したもので、ゲストMCとして芸人のピストジャムさんも登壇。松本清張賞の魅力や受賞作『イッツ・ダ・ボム』『白鷺立つ』の創作秘話、そして作家としての今後の展望について、熱いトークが繰り広げられました。【