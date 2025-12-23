齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜後11：00）の最終話がきょう23日に放送される。【写真】整形で大変身？同一人物役を演じた齊藤京子＆水野美紀本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ