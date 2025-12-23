高市政権の発足から2ヶ月が経過した。支持率は依然として高水準で、高市早苗首相を支える顔ぶれにまで注目が集まっている。【画像】財務大臣執務室は旧大蔵省当時から変わっていないという女性で初めて主計官、そして財務大臣をつとめることになった片山さつき氏Ⓒ文藝春秋そこで「文藝春秋」は、高市政権を支える人材について緊急特集した。まず、インタビューに登場したのは注目閣僚の一人、片山さつき財務