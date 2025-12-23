金融政策決定会合を終え、記者会見する植田和男・日本銀行総裁。12月19日午後（写真：共同通信社）12月、利下げを決めた米FRBに対し、日本銀行は利上げに動いた。「基調的なインフレ率が2％になったとは言えない」として実体経済の先行きを慎重に見極めてきた日銀は今後、どんな金融政策を採っていくのか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。（JBpress編集部）（神津 多可思：日本証券アナリスト協会