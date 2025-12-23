伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１４回は７８年連続７８回目出場の日体大。黒葛原（つづらはら）佑真主務（４年）は“滑り込みエントリー”の山上勇希（２年）に注目する。「夏は故障していたが、１１月に入ってから、記録会で５０００メートル、１万メートルで自己ベストを更新。学内ランキングでも、一気に上位に来た勢いのある選手。