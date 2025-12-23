学問の神様として有名な菅原道真をまつり、正月三が日には40万人を超える参拝客で賑わう日本三大天神のひとつ・防府天満宮。その防府天満宮がある山口県防府市に学校を構えるのが、28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に山口代表として出場する高川学園です。戦うAゾーンには、前回大会優勝の前橋育英や過去2回の優勝を誇る山梨学院、さらに帝京長岡や昌平など全国屈指の強豪が集い、険しい日本一への道を歩むことに