第104代内閣総理大臣に指名された、高市早苗氏。その夫、山本拓氏は福井県出身です。史上初のファースト・ジェントルマンを生んだ福井県の県庁所在地・福井市に学校を構えるのが、28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に福井代表として出場する福井商業高等学校。29日に初戦、NACK5スタジアム大宮で行われる山口代表・高川学園との1回戦に登場する、福井代表・福井商の応援したくなる5つのことを紹介します。1.全米を