ローテつかんで恩返しじゃ！広島の遠藤淳志投手（２６）が２２日、マツダスタジアムで自主練習し、“マエケン塾”から卒業して来年１月は単独で自主トレを行うことを明かした。来季から楽天に加入する前田健太投手（３７）と先発同士で投げ合うことを熱望した。遠藤は師匠・前田健太の楽天入りに複雑な感情を抱いていた。実績十分の右腕が加わることによって、さらに激しさが増すローテ争いを回避できた安堵（あんど）感。一方