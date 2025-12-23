ソフトバンクは22日、台湾プロ野球の味全から海外移籍制度を申請した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）＝180センチ、76キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。背番号は18。入団会見は26日に台湾・台北で行い、年明けに福岡でも行う予定。徐は最速158キロを誇る右腕で、台湾プロ野球のドラフト1位で2020年に味全に入団。今季は19試合の登板で5勝7敗、防御率2・05。日米複数球団による争奪戦の末、3年総額15億円規模の