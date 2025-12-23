高市早苗政権の首相官邸幹部が「日本は核を保有すべきだ」と記者団に述べた。非公式な個人的見解であっても、国是である非核三原則に反する発言だ。到底容認できない。日本は唯一の戦争被爆国として、世界の核廃絶を先導している。核兵器は「持たず、つくらず、持ち込ませず」の原則を貫いてきた。政府は発言を明確に否定すべきだ。看過できないのは、幹部が安全保障や核軍縮を担当し、首相に政策を助言する職務に就いてい