西日本新聞社杯争奪第21回地区対抗親善ボウリング大会（日田市ボウリング協会主催、西日本新聞社など後援）が14日、大分県日田市三本松のボウリング場「日田アストロボウル」であった。地域ごとに3人一組が出場するチーム戦で、同市の咸宜地区Bが優勝を果たした。ボウリング愛好家たちが技術向上と地区間の親睦を図るために例年開かれており、同市や玖珠町、福岡県うきは市から21チームが参加。1人3ゲームずつを投球して、計9