九州大の学生アカペラグループ「AnySong！」が大分県玖珠町で27日、ライブを開く。ソウルフルな歌声が魅力のボーカリスト、鈴木雅之さんの名曲を中心に、声だけで紡ぐアカペラのライブで、さまざまな楽器の音を口だけで奏でる「ビートボックス」のパフォーマンスも披露する。メンバーの1人の原菜々子さん（共創学部2年）は玖珠町出身。「声だけで生まれる力強いハーモニーを、故郷の皆さんにもぜひ感じていただきたいです」