私（ナナ、30代）は3歳の娘（アミ）の母。私の両親は、娘のためにお金を積み立ててくれています。しかし夫（タクト、30代）がそのお金を勝手に使い込んだうえ、悪びれもせずに借りただけと言うのです。そして私から離婚という言葉を聞いた義母は「お金は返すから、この話はなかったことに。こんなことで離婚を言い出すなんて」と私を悪者のように言ってきました。後日、私は夫の反省と改心する覚悟を見せてもらうため、夫に毎月3万