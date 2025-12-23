熊本県荒尾市のグリーンランドで31日から、年末年始イベントが始まる。アイドルフェスティバルや音楽ライブ、花火大会、キャラクターショーなどを繰り広げる。31日は営業時間を翌日午前1時まで延長。31日正午〜午後6時半、九州で活躍するアイドル18組が出演するフェスティバルがあり、午後5時に園内100カ所以上を電飾で照らす「ワンダーイルミネーション」を点灯。午後10時から、DJライブ、アーティストグループ「AG13」のメン