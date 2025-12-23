1688（元禄元）年創業の潜龍酒造（長崎県佐世保市江迎町）で、昔ながらの「ふなしぼり機」を使った新酒が完成した。瓶詰め後も発酵が続く爽やかな香りの生酒「本陣白星」は地元で根強い人気を誇る。ふなしぼり機は2023年に県有形文化財に指定された「貯蔵蔵（ちょぞうぐら）」の1階にある。1800年ごろに建てられた蔵の修復が今年から始まり、工事の進捗（しんちょく）に合わせて機械の保存も含めた活用法を検討している。